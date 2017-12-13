30 Day Fitness Challenge (30 Günlük Zorlu Fitness Görevi), kilo vermeye, formda kalmaya yardımcı evde egzersiz hareketleri sunan ücretsiz bir uygulama. 1 ay gibi kısa bir sürede sağlıklı şekilde kilo vermek istiyor, spor salonlarına ayıracak bütçe veya vaktiniz yoksa faydalanabileceğiniz en iyi fitness uygulamalarından biri.

Herkesin uygulayabileceği evde egzersiz hareketlerini resimli ve videolu olarak gösteren 30 Günlük Zorlu Fitness Görevi uygulaması, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Bu sayede kilo vermenize, vücudunuzu şekillendirmenize katkısı olan egzersiz hareketlerini rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Hareketler, zorluk derecelerine göre ayrılmış ve uygulama egzersiz yoğunluğunu adım adım artırıyor. Egzersizleri tamamladıkça rozet kazanıyorsunuz. Dilerseniz ilerleme durumunuzu sosyal ağlardan paylaşabiliyorsunuz.

Profesyonel fitness koçunun hazırladığı etkili egzersiz hareketlerini program çerçevesinde sunan uygulama, gelişiminizi grafik üzerinden gösteriyor.