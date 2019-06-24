Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve sürükleyici özelliğe sahip olan 8 Ball Hero, birçok farklı bilardo turnuvasına katılabileceğiniz ve bilardo alanında kariyer yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, bir ıstaka yardımı ile topları belirtilen deliklerden geçirmek ve puan kazanmaktır. Hünerlerinizi sergileyerek maçlarda başarılı olabilir ve iyi bir kariyer yolunda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Farklı turnuvalarda mücadele edebilir ve dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Maçlardaki yıldız görevlerini tamamlayarak seviye atlayabilir ve yeni turnuvaların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu bilardo turnuvası ve sayısız görev yer almaktadır. Farklı renklerde birçok ıstaka ve top bulunmaktadır. Maçlardan kazandığınız parayla yeni malzemelerin kilidin açabilir ve dilediğiniz sporcu karakterini seçerek onu özelleştirebilirsiniz.

Spor oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren 8 Ball Hero, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.