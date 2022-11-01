En çok sevilen battle royale oyunlarından biri olan Brawl Stars APK ile çok oyunculu savaşlara hazır olun.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brawl Stars APK, hızlı 3'e 3 oynayabileceğiniz battle royale oyunudur. Bir çok popüler mobil oyuna imza atan Supercell’in oyunu olan Brawl Stars, savaşmayı seven ilginç karakterlerin yer aldığı ve aksiyonun hiç bitmediği bir arena olarak karşımıza çıkıyor. Battle royale oyunları seviyorsanız Brawl Stars ismi verilen bu oyunu kesinlikle tavsiye ederim.

Brawl Stars APK İndir

Sadece Android değil, mobil platformda en çok oynanan, milyarlarca indirmeye ulaşan iki strateji oyunu Clash of Clans ile Clash Royale’i yapan şirketin olmasıyla öne çıkan aksiyon oyunu Brawl Stars, hem solo (tek oyunculu) hem de multiplayer (çok oyunculu) oynama seçeneği sunuyor. Çok oyunculu modda üçerli takımlar halinde gerçek zamanlı olarak mücadele verirken, tek oyunculu modda da yapay zekaya karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Brawl Stars modlarından biraz daha ayrıntılı bahsetmek gerekirse, Showdown, tek ve arkadaşlarınıza karşı oynadığınız son hayatta kalmayı başaranın kazandığı oyun modu. Gem Grab, karşı takımla kapışırken değerli taşları toplamaya çalıştığınız, 10 taş toplayan takımın kazandığı oyun modu. Bounty, rakipleri alt üst ederek takımınız için yıldız topladığınız, maç sonunda en çok yıldız toplayan takımın kazandığı oyun modu. Heist, güvenliği kırma ve eşya koruma üzerine kurulu süre sınırlı oyun modu. Brawl Ball da takımınızın işi bitmeden iki gol bulmaya çalıştığınız mod.

Süper yeteneklere sahip, güç puanlarıyla geliştirilebilen ve farklı görünümlere bürünen birbirinden ilgi çekici karakterlerin yer aldığı hızlı tempolu, süper eğlenceli battle royale oyunu Brawl Stars.

Brawl Stars İndir PC

Brawl Stars PC'de (Windows bilgisayarda) oynamak için tek ihtiyacınız olan bir Android emülatör programı. BlueStacks ve ya GameLoop gibi Android oyunları bilgisayara indirip oynamanızı sağlayan birçok ücretsiz Android emülatörü mevcut. Brawl Stars bilgisayara indirip oynamak için hangi emülatörü seçerseniz seçin, Google hesabınıza giriş yapmanız ve Google Play üzerinden indirmeniz gerekir. Tabii ki Brawl Stars APK dosyası ile de oyunu yükleyebilirsiniz ancak en basiti Google Play Store üzerinden yüklemektir. Oyunu bilgisayarda oynamanın bir avantajı telefonunuzun pil sağlığını korumak olacak. Emülatörler kontroller noktasında da sıkıntı yaşatmamaktadır.

Brawl Stars APK Özellikleri

Brawl Stars , 3v3'lük kurulumda, genellikle diğer 2 oyuncuyla birlikte haritaya girmenize izin verir (bu olaylara bağlıdır, ancak bir dakika içinde buna ulaşacağız).

, 3v3'lük kurulumda, genellikle diğer 2 oyuncuyla birlikte haritaya girmenize izin verir (bu olaylara bağlıdır, ancak bir dakika içinde buna ulaşacağız). Bir dövüşçü olarak oynuyorsun. Bu Dövüşçüler oyunun karakterleridir. Şu anda 22 Brawlers mevcut. Biriyle başlarsınız ve oyun oynarken yeni kavgacıların kilidini açarsınız. Brawl Stars kavgacılarının da çeşitli türleri vardır. Bazıları savaşçılar veya şifacılar, bazıları ise suikastçılar veya keskin atıcılar. Saldırı, Süper ve Yıldız Gücü olarak her kavgacı. En sevdiğimiz n00b dövüşçülerimizden biri Nita. Ayı şapkalı küçük şeytan. İhtiyacınız olan şeye bağlı olarak zorla oynatabiliyor ya da zorla alabiliyor, ancak Yıldız Gücü Benimle Ayı - kendi adına arenada kendi ayısını serbest bırakıyor.

mevcut. Biriyle başlarsınız ve oyun oynarken yeni kavgacıların kilidini açarsınız. Brawl Stars kavgacılarının da çeşitli türleri vardır. Bazıları savaşçılar veya şifacılar, bazıları ise suikastçılar veya keskin atıcılar. Saldırı, Süper ve Yıldız Gücü olarak her kavgacı. En sevdiğimiz n00b dövüşçülerimizden biri Nita. Ayı şapkalı küçük şeytan. İhtiyacınız olan şeye bağlı olarak zorla oynatabiliyor ya da zorla alabiliyor, ancak Yıldız Gücü Benimle Ayı - kendi adına arenada kendi ayısını serbest bırakıyor. Ne kadar çok oynarsanız, kilidini o kadar fazla kavurursunuz. Becerilerini öğrenmenin en iyi yolu onlarla oynamak ve onları seviyelendirmektir. Kolay!

Şimdi olaylara. Oyunun kendisi 9 farklı oyun türüne izin verir. Bilet verilmeyen 6 etkinlik Bounty, Brawl Ball, Gem Grab, Heist, Solo Showdown ve Duo Showdown. Muhtemelen bunlardan bazıları ile başlayacaksınız. 3 biletli etkinlik Robo Rumble, Boss Fight ve Big Gone.

Olaylar size açıklanır, böylece nispeten hızlı şekilde takip edebilirsiniz. Usta olmanız gereken şey kontroller. Ekranın sol tarafında, Brawler'in hareketini kontrol etmek parmağınızı sürüklersiniz. Ekranın sağ tarafında, nişan almak ve ateş etmek parmağınızı sürüklersiniz - böylece saldırırsınız. İdeal olarak, telefonunuzu oyun kumandası gibi tutmak ve hareket sol el başparmağını ve saldırmak sağ el parmaklarını kullanmak istiyorsunuz. Parmak sürükleme, joystick'i hareket ettirmek gibi bir şey. Saldırı çeşitli şekillerde yapılabilir - uzun mesafeli saldırıyı başlatmak hızlı şekilde ateş etmek sağa hafifçe vurarak hedefinize bırakıp bırakabilirsiniz.

Zarar verdiğiniz Süper Yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Bu tamamen güç sağlandığında, sağdaki sarı düğmeyi gitmeye hazır göreceksiniz. Tutun ve sürüklemek sürüklemeniz gerekecek - ve böylece süper yeteneğinizi hedefleyin - veya bulunduğunuz yerde serbest bırakmak hızlıca ateş edebilirsiniz.

Brawler'ınızın başının üstünde iki çubuk var. Biri sağlık barı, diğeri kaç saldırıya hazır olduğunuzu gösteriyor. Çubukları tekrar doldurmak kavgadan uzaklaş.

Sonunda - kavgaların kilidini açmanız ve mevcut Brawl Yıldızlarınızı seviyelemeniz gerekir. Ne kadar çok maç oynarsanız o kadar fazla jeton kazanırsınız ve bunlar Brawl Boxes'i açmanıza izin verir. Brawl Box'ların içinde yeni kavgalar, biletler, madeni paralar ve güç noktaları var. Ne kadar çok oynarsan o kadar fazla jeton kazanırsın ve o kadar fazla Brawl Kutusu açabilirsin.

Ve şimdi Brawl Stars'a atlamaya hazırsın.

Null's Brawl APK

Null’s Brawl (Null’s Brawl Stars) APK olarak Android telefonlara indirilip yüklenebilen özel Brawl Stars sucusudur. Null’s Brawl, sınırsız mücevher, altın ve kutu içerir. Null’s Brawl nedir ve mobil oyuncular tarafından neden bu kadar seviliyor?

Sınırsız kaynak: Sınırsız mücevher, altın ve kutunuz olur. Vaktinizi harcamak istemiyorsanız mağazada sizi bekleyen ücretsiz sihirli kutular var.

Tüm dövüşçüler ve görünümler: Arkadaşlarınızla paylaşmak üzere birkaç ekran görüntüsü oluşturmak için herhangi bir dövüşçü (brawler) ve görünüm (skin) seçebilirsiniz. Düşmanlarınız sizi çok kıskanacak!

Çok oyunculu (Multiplayer): Botlar sıkıcıdır. Bu özel Brawl Stars sunucusu arkadaşlarınızla herhangi bir gecikme olmadan oynayabilmeniz için harika çok oyunculu destek sunar.

Hızlı güncellemeler: Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeni dövüşçüler ve özellikler eklenir.

Null's Brawl Nasıl İndirilir?

Null’s Brawl Stars APK son sürüm üç basit adımda Android telefonlara indirilir:

üç basit adımda Android telefonlara indirilir: Null’s Brawl APK indirin. Null’s Brawl Stars APK boyutu küçük olduğundan indirme işlemi hızlıca tamamlanacaktır.

Null’s Brawl Google Play Store dışından Android telefonunuza yükleyeceğinizden, her üçüncü parti siteden Android uygulama yüklemede olduğu gibi bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekir.

Yükleme işlemini tamamlamak için “Install/Yükle” butonuna dokunun.

Null’s Brawl, Brawl Stars hayranları tarafından hazırlanmış özel bir sunucudur. Supercell ile bağlantılı değildir, desteklenmez veya onaylanmamıştır ve Supercell sorumlu değildir.

Nulls Brawl Nasıl Güncellenir?

Sınırsız kaynak ve tüm dövüşçüleri ve skin'leri içermesiyle dikkat çeken özel Brawl Stars sunucusu Nulls Brawl APK olarak indirilebilmektedir, Google Play Store'da yer almadığından güncellemek için Nulls Brawl APK son sürüm dosyasını bulup indirmeniz gerekir. Güncellerken eski sürümü silmeniz gerekmez, üstüne kurulum yapabilirsiniz. nulls.gg/servers/nulls-brawl/update/ Nulls Brawl Stars sitesinden güncel sürümü indirip gelen yenilikleri takip edebilirsiniz.

Null’s Brawl, Brawl Stars hayranları tarafından hazırlanmış özel bir sunucudur. Supercell ile bağlantılı değildir, desteklenmez veya onaylanmamıştır ve Supercell sorumlu değildir.

ReBrawl APK

Rebrawl APK son sürüm, Brawl Stars için harika bir sunucudur. ReBrawl özel sunucusu arkadaşlarınızla çok eğlenebileceğiniz bir yer. ReBrawl sunucusunda kolay adımlarla Brawler’ların kilidini açabilir ve geliştirebilirsiniz. Süper yeteneklere sahip çeşitli Brawler’lar toplayabilir, güç noktaları ile seviyelerini yükseltebilir ve benzersiz görünümler elde edebilirsiniz. ReBrawl APK sizi 2020 için yeni resmi sunucuya götürür ve hepsi harika oyuncu ve büyük hayranları olan geniş bir topluluğa sahiptir. ReBrawl, LWARB adında moda benzemez, mod değildir, sadece özel bir sunucudur.