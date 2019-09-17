911 operatörü olarak görev yapacağımız 911 Operator DEMO’da oyuncuları sürükleyici bir oynanış ortamı bekliyor olacak. Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular 911’in çağrı merkezi olarak görev yapacak, gelen çağrılara cevap verecek ve acil durumda olan insanlara yardım etmeye çalışacaklar.

Dünyanın dört bir yanından şekirlerinde yer aldığı yapımda oyuncular ekiplerini yöneterek acil durum noktalarına ulaştırmaya çalışacaklar. Tamamen ücretsiz bir oynanışa sahip olan yapımda gerçek dünyadan esinlenilerek hazırlanmış olan 50 farklı diyalog yer alacak.

50’nin üzerinde kaydedilen sesli aramalarda 6 benzersiz olay da karşımıza çıkacak. Haritaları indirmek için internet bağlantısı isteyen oyun hikâye tabanlı olarak oynanmaktadır. Farklı şehirleri görme şansı da elde edeceğimiz yapımda acil durum memuru olarak birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacağız.