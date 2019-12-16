Ablo, dünyanın her yerinden yeni insanlarla tanışıp arkadaşlık kurabileceğiniz bir sohbet uygulaması. Diğer görüntülü ve yazılı sohbet etme uygulamalarından farklı olarak Ablo, gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle dil sorununa çözüm getiriyor. Yazdıklarınız ve söyledikleriniz canlı olarak çevrildiğinden yabancı dil bilmemek sorun olmaktan çıkıyor, kendi dilinizde rahatça iletişimi sağlayabiliyorsunuz.

Arkadaş bulabileceğiniz, arkadaş arayabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz birçok sohbet uygulaması var ancak Ablo çok farklı. Dünyanın dört bir yanından insanlarla bağlantı kurup sohbet etme şansı yakaladığınız bu uygulamada İngilizcenizin olması gerekmiyor. Konuşmanız karşı tarafa kendi dilinde onun konuşması da sizin dilinizde iletiliyor. Çeviri elbette mükemmel düzeyde değil ancak karşı tarafın ne dediğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. İnsanlarla konuştukça sıralamada yükseliyorsunuz. Dünya gezginlerinin yer aldığı liste haftalık olarak güncelleniyor.