Air Combat Pilot: WW2 Pacific

Savaş, Pasifik'te karışıyor ve havanın emri, zafere giden yoldan geçiyor. Bu inanılmaz Dünya Savaşı 2'nin en güçlü uçaklarını alın ve askeri güçlere günlerini gösterin. Pek çok ülkeye karşı savaşacağınız bu oyunda eğitmenlerden yüksek performanslı savaşçılara kadar klasik uçakta ustalaşın.

Sonsuz savaş eylemi için zorlu hava misyonlarını kabul edin. Görerek her şeyi yok ederken güzel manzaraları keşfedin! Bir sonraki kariyer misyonunuz için yükseltmeleri kazanmak için hedef içerisindeki toprağa vurun. Hedefleri tamamlamanın birden fazla yolu ile, oyun stiliniz için en iyi hangi uçakların ve silahların çalıştığını keşfedeceksiniz.

Yeni silah türlerini ve bunları taşımak için yeni uçakların kilidini açmak için gümüş kazanın. Sadece birkaç eğitim uçuşundan sonra, sahaya iniş yapacak ve hassas zemin görevlerini yapacaksınız.