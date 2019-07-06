Bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu ve hava kirliliğini öğrenmek istiyorsanız, AirVisual uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Dünya çapında 80’den fazla ülke ve 10 binden fazla şehir için gerçek zamanlı hava kirliliği verileri sunan AirVisual uygulaması, solunum yolu hastalıkları olan kişilerin sağlığı için de önemli bilgiler sunuyor. Çeşitli kriterlere göre “kirli” olarak bildirilen havayı soluyarak sağlığınızı riske atmamak için tavsiyeler de sunan AirVisual uygulamasında sıcaklık, nem, hava tahmini gibi hava durumu bilgilerini de inceleyebiliyorsunuz.