AirVisual uygulamasında, gerçek zamanlı hava durumu ve hava kirliliği verilerine ulaşabilirsiniz.
Bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu ve hava kirliliğini öğrenmek istiyorsanız, AirVisual uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Dünya çapında 80’den fazla ülke ve 10 binden fazla şehir için gerçek zamanlı hava kirliliği verileri sunan AirVisual uygulaması, solunum yolu hastalıkları olan kişilerin sağlığı için de önemli bilgiler sunuyor. Çeşitli kriterlere göre “kirli” olarak bildirilen havayı soluyarak sağlığınızı riske atmamak için tavsiyeler de sunan AirVisual uygulamasında sıcaklık, nem, hava tahmini gibi hava durumu bilgilerini de inceleyebiliyorsunuz.
PM2.5, PM10, azot dioksit, kükürt dioksit ve karbon monoksit gibi havayı en çok kirleten kirleticileri canlı olarak izleyebileceğiniz AirVisual uygulamasında, son 24 saatlik verileri de inceleyebilirsiniz. Reklamsız olarak kullanabileceğiniz AirVisual uygulamasında 7 günlük hava kirliliği ve hava durumu bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de yaşadığınız bölgedeki hava kirliliğini öğrenmek istiyorsanız, AirVisual uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.