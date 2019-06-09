Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Alpaca World HD, alpaka develerinden oluşan büyük bir hayvan çiftliği kurabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, alpaka develerinin yer aldığı büyük bir çiftliği yöneterek develerin ihtiyaçlarını gidermek ve onları eğiterek uysal hale getirmektir. Develerin her biri farklı renklere ve büyüklüklere sahiptir. Çeşitli aksesuarlar ve kıyafetlerle develeri istediğiniz gibi giydirebilirsiniz. Görevleri tamamlayarak puan toplayabilir ve yeni malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir çiftlik oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel onlarca alpaka devesi ve bu develere giydirebileceğiniz yüzlerce kıyafet yer almaktadır. Develeri istediğiniz şekilde giydirebilirsiniz. Ayrıca şapka ve daha onlarca farklı aksesuardan yararlanarak onları süsleyebilirsiniz.

Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Alpaca World HD, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.