Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Amaranthine Voyage: Legacy of the Guardians, gizemli mekanlarda çeşitli objeleri araştırabileceğiniz ve kaybolan nesneleri bulabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, sırlarla dolu bir dünyaya yolculuk yaparak gizli nesneleri bulmak ve ipuçları toplayarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda, büyük dedesinin anlattığı büyülü masalların bir anda gerçeğe dönüştüğüne şahit olan bir karakterin başından geçenler anlatılmıştır. Kendinizi aniden başka bir dünyada bulacak ve macera dolu serüvenlere atılacaksınız.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca ipuçları toplamak için oynayabileceğiniz çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler bulunmaktadır. Bu oyunları oynayarak ödüller kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen Amaranthine Voyage: Legacy of the Guardians, sürükleyici özelliğe sahip eşsiz bir oyundur.