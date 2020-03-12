Angry Birds Casual, Rovio’nun yeni Kızgın Kuşlar oyunu. İlk Angry Birds oyununda olduğu gibi sapanla kuleleri yıkıyoruz ancak bu sefer hedefimiz domuzcuklar değil. Her bölümde kurtarılmayı bekleyen sevimli dostlarımız var. Kendimizi sapanla fırlatarak onları özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Eski Angry Birds oyununu özlediyseniz, Angry Birds Casual’ı tavsiye ederim. iOS platformunda indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Rovio’nun ilk olarak iPhone/iPad kullanıcılarına açtığı yeni Angry Birds oyunu Angry Birds Casual ile eskiye dönüyoruz. Red, Chuck, Bomb, Stella, Silver, Hatchlings ve diğer sevilen Kızgın Kuşlar küçüklük halleriyle karşımıza çıkıyor. Sevimli dostlarımızın tutulduğu kuleye hedef alıp kendimizi son hız fırlatıyoruz. Kuleyi devirmekten ziyade sevimli hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Her bölümde sağ üst köşede kurtarmamız gereken dostlarımız ve sayıları çıkıyor. Sol üst köşeden de kendi karakterimizi görüyoruz.

Angry Birds Casual iOS Özellikleri