Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine açılan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Animal Rescue 3D, kare şeklinde tasarlanmış onlarca farklı hayvan figürünü kontrol ederek caddenin karşısına geçebilmek için mücadele edeceğiniz ve çiftliğe ulaşarak görevleri tamamlayabileceğiniz stres giderici bir oyundur.

Canlı renklere sahip 3 boyutlu grafiklerden ve eğlenceli ses efektlerinden oluşan bu oyunda amaç, arka arkaya tek sıra halinde dizilmiş bir hayvan kolonisini yöneterek trafiğin arasına dalmak ve arabalara çarpmadan karşı bölgeye ulaşmaktır. Arabaların geçmediği bir anı kollayarak hayvanları karşı tarafa fırlatmalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Caddeleri aştıkça farklı hayvan karakterleri gruba katılır ve hayvanların sayısı git gide artar. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde karşıya geçmek daha da zorlaşır ve arabaların size çarpma ihtimali artar. Dikkatli bir şekilde karşı tarafa atlamalı ve çiftliğe ulaşarak bölümü tamamlamalısınız.

Milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Animal Rescue 3D, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.