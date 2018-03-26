AR Smash Tanks!, artırılmış gerçeklik teknolojisini desteklemesiyle diğer online tank savaş oyunlarından ayrılıyor. Aynı veya iki cihazdan çok oyunculu oynama ve botlara karşı tek oyunculu mod içeren tank oyununda savaş alanını siz belirliyorsunuz. Füzelerin uçuştuğu, binaların yıkıldığı, tankların duman içinde kaldığı harika bir atmosfer sunuyor oyun. Gerçek tank savaşlarına hazırlanın!

ARKit desteği sunan iPhone ve iPad modellerinde oynanabilir olan AR Smash Tanks!’de kırmızı ve mavi iki takım bulunuyor. Yanınızda sizinle savaşmak isteyen bir arkadaşınız/arkadaşlarınız varsa multiplayer modu seçip direkt savaşa başlıyorsunuz. Oynayacak birilerini bulamadığınızda veya oynanışı öğrenmek, kendinizi geliştirmek isterseniz tek oyunculu moda giriyorsunuz. Savaş alanları o anda seçtiğiniz ortam oluyor. Tanklar fazla gelişmiş, detaylı tasarlanmış tanklar değil ancak savaş ruhu çok iyi yansıtılmış. Patlama efektleri, binaların yıkılması, savaş esnasında yardım amaçlı inen kutucuklar vs. her şey mükemmel.