ARcade Plane, artırılmış gerçeklik desteği sunduğundan belli iPhone ve iPad’lerde oynanabilen uçak oyunu. Apple’ın iOS 11 güncellemesi ile aktif ettiği AR (augmented reality) teknolojisini kullanan oyun, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yaşta mobil oyuncuya hitap ediyor.

Telefon tarafında iPhone 6s ve sonraki, tablet tarafında da iPad Pro’larda oynanabilir olan artırılmış gerçeklik oyununda pisti odanızın dilediğiniz köşesine konumlandırıp hemen havalanmaya başlıyorsunuz. Ufak bir şehrin etrafında tur atmak oldukça keyifli. Bu arada uçağınızın düşmemesi için uçuş esnasında karşınıza çıkan yıldızları toplamanız gerekiyor. Ek olarak başarılı uçuş gerçekleştirirseniz seviye atlıyorsunuz.

ARcade Plane Özellikleri: