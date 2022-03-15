Farming Simulator 20 APK'sı (hilesiz ücretsiz) en çok aranan Android oyunlardan. Farming Simulator 2020 mobile, en iyi çiftlik kurma oyunudur.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farming Simulator 20, APK'sı en çok aranan Android oyunlardan. Google Play'de ücretli olarak yayınlandığından Farming Simulator 20 APK hilesiz bulmak zordur ve Farming Simulator 20 APK indirmeleri de modlanmış, çok da güvenilir olmayan sürümlerdir. Yukarıdaki Farming Simulator 20 İndir butonuna dokunarak oyunu Google Play üzerinden güvenle indirebilirsiniz. Farming Simulator 20 APK indirme linki resmi olarak bulunmadığından Farming Simulator 20 PC'de ücretsiz oynamak da güvenli yoldan mümkün değildir. Farming Simulator 20 PC'de oynamak için resmi sitesinden satın alabilirsiniz.

Mobil oyunculara gerçekçi bir çiftçilik deneyimi sunan başarılı oyun, bünyesinde birbirinden farklı dünyaca ünlü markaların çiftçilik araçları yer alıyor. Oyunda Türkçe dil desteği yer almazken yapım gerçekçi ses efektleri ile oyuncuları etkilemeye devam ediyor. Bunlara ek olarak oyun içerisinde çeşitli hayvanlarda besleyebilir ve bu hayvanlardan yararlanabilirsiniz.

Farming Simulator 20 İndir

Farming Simulator 20 (indir) oyunu Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi çiftlik kurma, çiftçilik oyunu. Farming Simulator 20 ile çiftçiliğin dünyasına giriş yapın! Farklı birçok ekin hasat edin, domuz, inekler ve koyunlardan oluşan çiftlik hayvanlarınızla ilgilenin, çiftliğinizin etrafındaki geniş alanı yepyeni bir şekilde kendi atlarınızı sürerek keşfedin. Gelir elde etmek, kazanç sağlamak için ürünlerinizi hareketli marketlerde satın, makinelere yatırım yapın ve çiftliğinizi büyütün.

Giants Software tarafından geliştirilen tarım simülasyonu oyunu Farming Simulator 2020, geliştirip genişletebileceğiniz yeni bir Kuzey Amerika çevresi içeriyor. Yeni makinelerle pamuk ve yulaf gibi ekinler dahil çeşitli çiftçilik faaliyetlerinin keyfini çıkarıyorsunuz. Çiftçilik hayatını yaşamak isteyenler için en iyi oyunlardan biri Farming Simulator 20.

Çiflik oyunları, çiftlik simülasyon (simülatör) oyunları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Farming Simulator. Farming Simulator 20 ile çiftçiliğin heyecanlı dünyasına giriş yapıyorsunuz. Buğday, arpa, yulaf, kanola, ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır, patates, şeker pancarı, pamuk gibi çeşitli ekinleri hasat ediyor, çiftlik hayvanlarınızla ilgileniyor, ürünlerinizi markette satarak, makinelere yatırım yaparak kazancınızı artırıyorsunuz. John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr gibi dünyaca ünlü tarım markalarının makinelerini kullanıyorsunuz.