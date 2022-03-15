Farming Simulator 20
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 42,535
- DOSYA BOYUTU 606.00 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 20 APK'sı (hilesiz ücretsiz) en çok aranan Android oyunlardan. Farming Simulator 2020 mobile, en iyi çiftlik kurma oyunudur.
Farming Simulator 20, APK'sı en çok aranan Android oyunlardan. Google Play'de ücretli olarak yayınlandığından Farming Simulator 20 APK hilesiz bulmak zordur ve Farming Simulator 20 APK indirmeleri de modlanmış, çok da güvenilir olmayan sürümlerdir. Yukarıdaki Farming Simulator 20 İndir butonuna dokunarak oyunu Google Play üzerinden güvenle indirebilirsiniz. Farming Simulator 20 APK indirme linki resmi olarak bulunmadığından Farming Simulator 20 PC'de ücretsiz oynamak da güvenli yoldan mümkün değildir. Farming Simulator 20 PC'de oynamak için resmi sitesinden satın alabilirsiniz.
Mobil oyunculara gerçekçi bir çiftçilik deneyimi sunan başarılı oyun, bünyesinde birbirinden farklı dünyaca ünlü markaların çiftçilik araçları yer alıyor. Oyunda Türkçe dil desteği yer almazken yapım gerçekçi ses efektleri ile oyuncuları etkilemeye devam ediyor. Bunlara ek olarak oyun içerisinde çeşitli hayvanlarda besleyebilir ve bu hayvanlardan yararlanabilirsiniz.
Farming Simulator 20 İndir
Farming Simulator 20 (indir) oyunu Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi çiftlik kurma, çiftçilik oyunu. Farming Simulator 20 ile çiftçiliğin dünyasına giriş yapın! Farklı birçok ekin hasat edin, domuz, inekler ve koyunlardan oluşan çiftlik hayvanlarınızla ilgilenin, çiftliğinizin etrafındaki geniş alanı yepyeni bir şekilde kendi atlarınızı sürerek keşfedin. Gelir elde etmek, kazanç sağlamak için ürünlerinizi hareketli marketlerde satın, makinelere yatırım yapın ve çiftliğinizi büyütün.
Giants Software tarafından geliştirilen tarım simülasyonu oyunu Farming Simulator 2020, geliştirip genişletebileceğiniz yeni bir Kuzey Amerika çevresi içeriyor. Yeni makinelerle pamuk ve yulaf gibi ekinler dahil çeşitli çiftçilik faaliyetlerinin keyfini çıkarıyorsunuz. Çiftçilik hayatını yaşamak isteyenler için en iyi oyunlardan biri Farming Simulator 20.
Çiflik oyunları, çiftlik simülasyon (simülatör) oyunları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Farming Simulator. Farming Simulator 20 ile çiftçiliğin heyecanlı dünyasına giriş yapıyorsunuz. Buğday, arpa, yulaf, kanola, ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır, patates, şeker pancarı, pamuk gibi çeşitli ekinleri hasat ediyor, çiftlik hayvanlarınızla ilgileniyor, ürünlerinizi markette satarak, makinelere yatırım yaparak kazancınızı artırıyorsunuz. John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr gibi dünyaca ünlü tarım markalarının makinelerini kullanıyorsunuz.
- En büyük tarım makinesi üreticilerinden 100’den fazla gerçekçi araç ve alet kullanın.
- Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mısır, patates, pamuk ve daha birçok ekin ekin ve hasat edin.
- Süt ve yün üretip satmak için inek ve koyunlarınızı besleyin.
- Yeni üç boyutlu grafikler, tamamen kontrolünüzde olan makineler ve Kuzey Amerika çevresine ilişkin çok daha fazla detay gösteriyor.
- Kokpit görünümü araçlarınızda eskisinden daha gerçekçi bir sürüş yapmanızı sağlar.
- Daha fazla alan satın alın ve çiftliğinizi genişletin.
- İneklerinizle, domuzlarınızla, koyunlarınızla ve atlarınızla ilgilenin.
Farming Simulator 2020
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 3,522
- DOSYA BOYUTU 620.30 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 2020 iOS İndir (iPhone/iPad): Mobildeki en iyi çiftlik oyunu, çiftçilik simülasyonu
Farming Simulator 2020 (iOS), iPhone iPad cihazlarda oynanabilen en iyi çiftlik oyunu. Gerçek çiftlik hayatını yaşatan en iyi çiftlik simülasyon oyunu Farming Simulator’ın yenisi Farming Simulator 20’de grafikler yenilendi, makineler hem görsel olarak iyileştirildi hem de daha gerçekçi sürüş yapmanızı sağlıyor, Kuzey Amerika çevresi eklendi. Çiftçiliğin heyecanlı dünyasına giriş yapmak için Farming Simulator 20’yi indirin!
En iyi çiftlik kurma oyunları, çiftlik simülasyon/çiftlik simülatörü oyunları listesinde ilk sıralarda olan Farming Simulator’ın 2020 versiyonu hem grafik hem de oynanış olarak büyük yeniliklerle geliyor. Yeni üç boyutlu grafikler, makineler, Kuzey Amerika çevresi hakkında daha fazla detay gösteriyor Farming Simulator 2020. Her zamanki gibi farklı birçok ekin hasat ediyorsunuz, hayvanlar yetiştirip etinden sütünden yararlanıyorsunuz, yeni makinelere yatırım yaparak çiftliğinizi genişletmeye çalışıyorsunuz. Sektörün önde gelen markalarından 100’den fazla araç ve aleti kontrol ediyorsunuz. Dünyanın en büyük tarım makinesi şirketi John Deere dahil birçok ünlü tarım markalarının makinelerini kullanıyorsunuz. Yeni koktip görünümü daha gerçekçi araç sürüş deneyimi yaşatıyor. Yeni makinelerle pamuk ve yulaf gibi ekinler dahil çeşitli çiftçilik faaliyetlerinin keyfini çıkarın.
Farming Simulator 2020 iOS Oyunu Özellikleri
- Daha fazla alan satın alın ve çiftliğinizi genişletin
- Gerçek markalardan 100’den falz aracı kullanın
- İneklerinizle, koyunlarınızla ve şimdi de atlarınızla ilgilenin
- Pamuk, buğday, patatesi ve daha fazlasını hasat edin
- Şimdi John Deeree makineleriyle