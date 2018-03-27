Army of Robots, iPhone ve iPad’de oynanabilen artırılmış gerçeklik destekli robot savaşları oyunu. Tüm insanlığı bitirip gezegeni kontrol altına alma düşüncesinde olan robotların karşısına çıkabilecek tek asker olarak bulunuyoruz oyunda. Robotlarla kaynayan 12 aksiyon yüklü aşama sunan harika bir FPS oyunu bizlerle! AR oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

iOS platformunda da neredeyse ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan artırılmış gerçeklik oyunu Army of Robots, başta da söylediğim üzere robotlarla yüz yüze geldiğiniz, temponun hiç düşmediği eğlenceli yüklü bir oynanış sunuyor. Belirlediğiniz mekanlarda karşınıza çıkan robotlar üzerinde geleceğin silahları olarak geçen farklı türde birçok silah kullanarak bölgeyi temizliyorsunuz. Karadan ve havadan saldıran robotların hepsi farklı tasarıma, savaşma stiline sahip.