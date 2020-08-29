Baby Care & Dress Up oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bebek bakımı simülasyonu oyunudur.

Seninle tanışmayı bekleyen 6 sevimli bebek; Emma, Sophia, Ava, Olivia, Kim ve Connor. Gelmiş geçmiş en iyi bakıcılık oyununun bir parçası olmak seni çok mutlu edecek. Giydirilmeyi, beslenmeyi, oynanmayı, banyo yapmayı, uyku zamanı masal dinlemeyi ve uyutulmayı sabırsızlıkla bekleyen bu bebekler artık senin yanında. Onları eğlendirerek onlarla birlikte sen de mutlu olacaksın.

Önce bebeğini şık bir şekilde giydir. Tulum, elbise, kot pantolon gibi seçeneklerden birini seç. Daha sonra aksesuarlarını oyuncaklarını ve emziğini almayı unutma. Karnı acıktığı zaman ağlayacaktır. O zaman biberonunun içine tahıl ve sebzelerden koy. Bebeğin kirlendiğinde ise hemen banyoyu hazırla köpükleri kullanarak onu eğlendirmeye çalış. Sabun ve süngerle tertemiz olana kadar yıka. Bu oyunlar sayesinde banyo yapmak onlar için daha keyifli oluyor.

Küçük bir çay partisine hiçbir kız hayır diyemez. Arka bahçede oyuncak bebekleri ile çevrili şekilde bebeğine kurabiye yedirip çay içir. Çay ile küp şekerleri fincanda karıştıracaksın. Bebeklere de içeceklerini vermeyi unutma. Bu yorucu günün ardında iyi bir uykuyu hak etti. Uykusu geldiğinde biberonunu istiyor. Bir de masal eşliğinde uyumaya bayılıyor. Hepsi yatağa yattığında 3 kitaptan birini seçin ve okuyun.

Sanki gerçekten oradaymış gibi hissedeceğin minik bebeklerle eğleneceğin güzel zamanlar seni bekliyor. Bu bebeklere bakmak eminim ki seni de çok mutlu edecek. Hemen oynamaya başlamak için ücretsiz olarak indirebilirsin.