Balance The Bottle, farklı nesneleri parmağımızın üstünde dengede tutmaya çalıştığımız zorlu bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilir olan denge oyunu, zaman geçirmek için birebir. Boş zamanlarda, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken veya misafirlikte açıp oynamalık diyebilirim.

Minimalist görsellerle bizleri karşılayan oyunda büyük parmaklara sahip bir karakterin yerine geçiyoruz. Şişe, telefon, kavanoz, meyve, artık elimize ne tutuşturuluyorsa onu parmağımızın üzerine koyarak mümkün olduğunca uzun süre dengede tutmaya çalışıyoruz. Nesne parmağımızın üstünde hareket ettikçe puan geliyor. Düşürdüğümüzde parmağımıza yeniden koyup sil baştan başlıyoruz. Oyunun tek kötü yanı; tekrarlaması. Sonsuz oynanış sunan çoğu oyunda olduğu gibi bir süre sonunda sıkıcı hal almaya başlıyor.