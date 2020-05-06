Ball Pass 3D

Üst üste kaç tane üçe kadar alabilirsiniz? Çemberden ayrıl, 3 puanlık bir atış çizgisi al ve bir basketbol yıldızı ol. Serbest atış müsabakasına katılın, çemberleri sallayın ve serbest atış çizgisinden olabildiğince fazla puan kazanmaya çalışın.

En iyi pas atma oyunlarından birinin basketbol arcade modunda, oyuncuya 3 atış yaptırılır. Bu topların her biri halkaya dokunmadan sepete düşerse, oyuncu ekstra bir top kazanır. Top sepeti kaçırırsa, oyuncunun 3 hakkı sonucunda görev iptal olacak. Bu zorlu pas atışlarını yapabilir misiniz?

En gerçekçi fizik size en iyi ve en gerçekçi top atış deneyimini sunacak. Kendinizi her yerde ve her zaman eğitin. Faul'un arkasında profesyonel bir basketbol oyuncusu gibi hissedin, baskıyı hissedin, eğlenceyi hissedin!