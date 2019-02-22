Balloon Trip!, sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne, bulutlara yükselmeye çalıştığınız, reflekslere dayalı bir mobil oyun. iOS platformuna özel çıkış yapan arcade oyun, Türk yapımı balon uçurma oyunu Rise Up’a oldukça benziyor; hatta oynanış olarak hiçbir fark yok. Uçma oyunlarını, balon uçurma oyunlarını seviyorsanız hız ve dikkat gerektiren bu oyunu tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Tek dokunuş kontrol sistemi ve internet gerektirmemesiyle metroda, otobüste, misafirlikte, cafede arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz hızlı, zaman geçirmelik mobil oyunlardan. Oynanış olarak mobilde oldukça popüler balon uçurma oyunu Rise Up’a çok benziyor. Sıcak hava balonlarını koruyorsunuz. Balonu patlatacak engelleri temizleyerek balonun güvenle ve sürekli uçmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Uçtuğunuz süre boyunca seviye atlıyorsunuz. Uçtukça gelen altınları engelleri daha rahat aşmanızı sağlayan güçlendiricileri almak için kullanabiliyorsunuz.

Balloon Trip! Özellikleri