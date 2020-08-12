Basketball Arena (Basketbol Arena), Masomo tarafından geliştirilen teke tek basketbol oyunu. Kafa Topu 2 (Head Ball 2) oyununun geliştiricileri tarafından hazırlanan yeni mobil oyun dünya genelinde basketbol tutkunlarını buluşturuyor. Hemen Basketball Arena oyununu iOS cihazınıza indirin, birebir online maçlarda gerçek oyuncularla mücadeleye girin! İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Dünya genelinde başarı yakalayan ender Türk yapımı mobil oyunlardan Kafa Topu 2’nin geliştiricileri bu sefer basketbol oyunuyla karşımıza çıkıyor. Grafikler her zamanki oldukça kaliteli/üst seviyede. Kafa Topu’nu oynamış olun olmayın, basketbolu seviyorsanız gerçek oyuncularla teke tek maç yapma keyfi yaşatan Basketball Arena’yı kesinlikle oynamalısınız. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan Basketbol Arena, adrenalin yüklü maçlara ev sahipliği yapıyor. Smaç basın, uzun üç sayılık atışlar yapın ve süper güçlerinizi kullanarak beklenmedik hamleler yapın! Birebir maçlarda aldığınız puanlarla yeni basketball toplarının ve değerli ödüllerin kilidini açın. Ne kadar çok maç kazarsanız yeni karakterlerin kilidini açma şansınız o kadar artar.

Basketball Arena (Basketbol Arena) iOS Özelllikleri