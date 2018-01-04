BBTAN2, iOS ve Android platformunda en çok oynanan brick breaker (tuğla kırma) oyunu BBTAN’ın devamı niteliğinde hazırlanmış. İlk oyunda olduğu gibi kutucuklara nişan alarak platformu temizlemeye çalışıyoruz. Bu sefer kurtarmamız gereken bir karakter var: BB-Boys.

Birbiriyle alakası olmayan 300’den fazla zorlu bölüm içeren yeni BBTAN tuğla kırma oyunu eskisiyle aynı oynanışa sahip. Elimizdeki topları doğru açıda fırlatarak kutucukları eritmeye çalışıyoruz. Farklı olarak kutucukların ardında tutsak konumda olan karakterimiz mevcut. Tuğlaları eritirken mümkün olduğunca hızlı olmamız gerekiyor. Zorlu bölümler için yetenek toplarımız ve güçlendiricilerimiz mevcut. Gizli aşamaları bulur bitirirsek karakterimize farklı kostümler alabiliyoruz.

BBTAN2 Özellikleri: