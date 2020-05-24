Mobil platformda moda dünyasını keşfetmeye hazır olun!

1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen Bella Fashion Design ile köylü bir kız olarak gözlerimizi açacak, yaptığımız tasarımlar ile dünyanın dört bir yanında adımızdan söz edeceğiz.

Modaya uygun tasarımlar gerçekleştirerek milyonlarca insanın gönlünde taht kurmaya çalışacağımız oyun içerisinde aksiyondan uzak, eğlenceli bir oynanış atmosferi yer alıyor.

Farklı karakterler ile tanışıp onlara özel tasarımlarda uygulayacağımız yapım içerisinde moda dünyasının ünlü isimleri arasına girecek, oynaması ücretsiz bir atmosfer de adımızdan söz ettireceğiz.

Oldukça basit oynanışın yanı sıra rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunan başarılı yapım, günümüzde aldığı ücretsiz güncellemeler ile 7’den 70’e her kesimden oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım kitlesini artırıyor.