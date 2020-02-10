BetterMe: Calorie Counter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kilo takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlıklı kilo vermek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir kalori sayacı olarak söyleyebileceğim BetterMe: Calorie Counter uygulaması sizleri bekliyor. Kilo vermek için 30 gün mottosuyla hizmet sunan BetterMe: Calorie Counter uygulaması, kalorinizi kontrol altına alıp sağlıklı bir yaşama kavuşmanıza yardım ediyor. Kolay bir kullanıma sahip olan BetterMe: Calorie Counter uygulaması herkesin telefonunda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim.

Kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken uygulamada farklı egzersiz programlarının yanı sıra önemli ipuçları yer alıyor. Evde basit hareketler yaparak kilo vermenize de yardım eden uygulamada vücudunuzu güçlendirmek adına her türlü şey mevcut. Kendi vücudunuzdaki değişimleri kolayca takip etme imkanı da sunan BetterMe: Calorie Counter, sizleri bekliyor.

BetterMe: Calorie Counter uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.