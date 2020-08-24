bidiyet uygulaması ile en popüler diyetisyenlerin listeleri telefonunuzda. App Store’da sağlık ve fitness kategorisinde Türkiye’nin en çok indirilen ikinci uygulaması olan bidiyet, Türkiye’nin en iyi diyetisyenlerinin hazırlamış olduğu beslenmes programlarını, mobil cihazlar aracılığıyla kullanıcılarına eşsiz bir şekilde sunuyor. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız bidiyet uygulamasını denemelisiniz.

bidiyet, diyetisyenlerle görüşmenize gerek kalmadan diyetle ilgili tüm merak ettiğiniz bilgilere ve tariflere ulaşmanızı sağlayan bir alt yapıya sahip. Fiziksel özellikleriniz ve bazal metabolizma hızınıza göre uygun planlar sunar. Uygulama içerisinde uzmanların hazırladığı diyet programları ve detokslar bulunmaktadır. Abone olarak size özel diyet programına profilinizden erişebilirsiniz. Her diyetisyenin profili mevcut olmakla birlikte profilllerine girerek diyet programlarından blog yazılarına kadar ulaşabilirsiniz.

bidiyet iOS uygulamasında tarifler bölümünden 200’e yakın videolu, 50’den fazla yazılı ve görsel anlatımlı yemek tariflerine ulaşabilirsiniz. Diyetisyenlerin güncel beslenme bilgilerini paylaştıkları yazılar ve motivasyon artırıcı tavsiyelerin olduğu bloglara da göz atmanızı öneririm. Apple Sağlık uygulaması ile entegre çalışır. Günlük adım ve haftalık adım sayınızı uygulama içerisinden takip edebilirsiniz. Adım sayınız, kilo grafiğiniz, su tüketiminizi takip etmenizi de sağlar.