Simülasyon oyun kategorisinde yer alan BigCompany: Skytopia, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak göze çarpıyor.

Klasik şehir inşa etme oyunlarından farklı olarak düzenlenmiş bu oyun ile şehrinizi gökyüzüne inşa edebilir ve ticarete atılabilirsiniz. Uçan balonlar sayesinde hayalinizdeki şehri gökyüzüne kurabilir ve dilediğiniz binayı inşa edebilirsiniz. Birçok farklı alanda üretim yaparak mallarınızı satabilir ve şehrinizi yükseltmek için para kazanabilirsiniz. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden oyuncularla alışveriş yaparak ticaret ağınızı genişletebilirsiniz.

Şehrin inşasında kullanabileceğiniz çeşitli binalar ve binaların yapımında yardım alabileceğiniz işçiler yer almaktadır. Binalar ve ticaretini yapacağınız ürünleri taşımanız için gerekli olan taşıma balonları bulunmaktadır. Ayrıca oyun içerisinde yer alan ünlü bilim insanları ile tanışabilir ve bilimsel alanda profesyonel yardım alabilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak sizlere sunulan BigCompany: Skytopia, simülasyon oyunları arasında oldukça önemli bir yere sahip kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.