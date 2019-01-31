5 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanan Bingo Party ile masa oyunu oynayacağız.

Dataverse Entertainment tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Bingo Party özel bir tombala oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yer yer oyunculara çeşitli bulmacalar ile ödüller de dağıtılan oyunda kolaydan zora doğru bir ilerleyiş yer alacak ve dünya çapında oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular tarafından oynanan yapımda farklı sınıflarda oyuncular ile karşılaşacağız. Bu sınıfların en kalitelisi de Elit sınıfı olacak. 30’den fazla Bingo odalarında yer alacağımız oyunda 7 farklı güç kaynağı da olacak.

Levelimiz yükseldikçe oyun içerisinde ödül payımızda artacak.

Bingo Party iki farklı mobil platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.