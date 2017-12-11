Bitcoin, Ketchapp’ın iPhone ve iPad’de oynanabilen bitcoin madenciliği (bitcoin mining) oyunu. Bitcoin kazanmak için sadece ekrana seri dokunmamızı isteyen oyunda seviye atladıkça kazancımız da artıyor. Refleksleri öne çıkaran eğlenceli bir mobil oyun.

Elektronik para birimi bitcoin’i gerçekte kazanamayanlar için hazırlanmış mobil oyunlardan biri Bitcoin. Ketchapp’ın olmasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm oyunda bitcoin mining ile ilgileniyorsunuz. Parmaklarınızı hızlı kullanmanız kadar donanımınızın da güncel olması önemli. Bitcoin kazandıkça bilgisayarınızın parçalarını yeniliyor, daha kısa sürede daha fazla bitcoin kazanmaya başlıyorsunuz.