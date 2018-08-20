Blast Valley, Voodoo’un olmasıyla öne çıkan ateş etmeli uçma oyunu. Bomboş arazide sürekli sıkarak mümkün olduğunca uzun mesafe uçmaya çalıştığınız bu ilginç oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İlginç şekilde kısa sürede kendisine bağımlı yapan oyun, internetsiz oynama seçeneğiyle geliyor ve tamamıyla ücretsiz.

Arkadaşınızı beklerken, durakta otobüs beklerken, toplu taşımada veya misafirlikte iPhone’unuzda açıp keyifle oynayacağınız vakit geçirmelik, zaman öldürmelik beceri oyunlarından biri Blast Valley. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan oyun, ateş etme ile uçma oyunlarını birleştiriyor. Ekrana dokunarak ilk atışınızı yapıyor ve sonrasında ateş ederek uçuyorsunuz. Merminiz sınırlı; dolayısıyla uçarken gelişigüzel sıkarsanız kısa sürede oyun sonlanıyor. Yükseltme seçenekleriyle silahınızı daha da güçlendirme şansınız var.