Boost Arena, bir döneme damgasını vuran araba yarışı oyunu Destruction Derby’ye benzeyen harika bir online oyun. Online oyuncularla arenada bir araya gelip birbirinizin araçlarını hurdaya çevirmek için uğraş veriyorsunuz. Destruction Derby’yi oynamamış olun olmayın, araba çarptırma - vurdurma oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız. Grafikler şahane, kontroller basit ve sadece 150MB boyutunda!

iOS platformuna özel çıkış yapan araba yarışı oyunu Boost Arena’da bilindik kurallar çiğneniyor, tüm oyucular birbirini bitirmek için mücadele ediyor. Silahlar ve özel zırhlarla güçlendirdiğiniz aracınızla arenada hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Arenadan hurdaya dönmeden çıkabilmek için taktiğinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Arenayı turlamanız rakiplerinizin işini bitirecek güçlendiricileri toplayabilmeniz, hızınızı artırabilmeniz açısından önemli. Hız demişken, aracın kontrolünü sağlamak için ekranın sağ ve sol yanına dokunmanız yeterli oluyor.