iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Brain Machine mobil oyunu, oldukça ilginç bir fikrin üzerine inşa edilen sağlam bir kurguya ve görsel efektlere sahip olan bir tür bulmaca oyunudur.

Brain Machine mobil oyununda zamanın geriye akmasını karmaşık bir sistemin içinden çıkarak gerçekleştirebilirsiniz. Oyunda kesinlikle geçmişten bir iz arayacak oluşunuz ise oyunun hikayesine dayanıyor.

Tony adında bir çocuk trafik kazasında annesini kaybeder. Tuhaf ancak annesini geri getirmenin bir yolu vardır. Tony’nin babası tarafından geliştirilen ve Brain Machine adı verilen yapay zeka sayesinde zamanda geriye giderek Tony, annesini kurtarabilir. Tony babasının geliştirdiği makinenin içine girerek zihin parçaları toplamak zorunda ve bunu yaparken de yapay zeka robotlarından uzak durmalısınız. Robotların görüş alanları oyun içinde belirgin olacak ve o alana girmediğiniz takdirde yakalanmazsınız.

Annesinin zihnine yolculuk eden Tony olarak oynayacağınız oyunda sonunu asla tahmin edemeyeceğiniz bir hikayeye girişeceksiniz. Harika ses efektleri ve görsel efektlerin yer aldığı oyunda başarmanız gereken 85 görev bulunuyor. Keşfettikçe seveceğiniz Brain Machine mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.