Bridge.io, sevimli fareleri kontrol ettiğiniz arcade bulmaca öğelerini içeren süper zor bir mobil oyun. Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış sunuyor. Sinirleri alt üst eden zor oyunları özellikle seviyorsanız tavsiye ederim.

Grafiklerinden ziyade oynanışa odaklanmanızı istediğim Bridge.io'da puan kazanmak için tek yapmanız gereken; fareyi sonraki platforma atlatmak. Platformlar arası boşlukları aşmak için kendiniz köprü kurmanız gerekiyor. Köprünün boyunu mükemmel şekilde ayarlamazsanız fare boşluğa düşüyor. Çok oyunculu modda oynarsanız diğer oyuncularla kapışma şansına sahip oluyorsunuz. Tek oyunculu modda bölümler sunuluyor; istenen sayıda köprü kurmayı başarırsanız bölümü bitirip daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. İki mod da çok zor.