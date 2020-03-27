Bridge oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Köprüleri bağlamaya ve çıkışa ulaşmaya hazır mısın? Sana verilen küçük obje ile köprüleri çevirerek kendi yolunu oluşturmalısın. Bu yolda karşına çıkan mor elmasları da toplayarak seviyeni artırabilir ve hazineni iki katına çıkartabilirsin. Köprüler sen üzerine tıkladıkça yön değiştiriyor. Bu durumda doğru yolu bulmak da senin ellerinde.

Kolay gibi görünse de doğru zamanlamanın çok önemli olduğunu oyunu oynadıktan sonra anlayabileceksiniz. Ayrıca capcanlı renkleriyle hem dikkat çekiyor hem de oyunu daha zevkli hale getiriyor. Heyecanı doruklarda yaşayacağınız oyunda sakın telaş yapmayın. Doğru yolu oluşturup sadece onu takip ederseniz sizden iyisi olmaz. Eğlenceye doyamayacağınız keyif dolu bir oyunla karşınızdayız.

Siz de sınırlarınızı zorlayarak bu oyunun ustası olabilirsiniz. Kendinize inanın. Maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.