Bruce Lee Dragon Run, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve boş zamanlarınızı eğlenceli şekilde geçirebileceğiniz bir mobil arcade oyunu olan Bruce Lee Dragon Run, sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda karşınıza çıkan düşmanları yok ediyor ve harika zaman geçirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda karşınıza çıkan ninjalarla mücadele ediyorsunuz. Son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda Bruce Lee'yi kontol ediyosunuz. Dilerseniz 16 farklı karakterin kilidi de açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Bruce Lee Dragon Run mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Bruce Lee Dragon Run oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.