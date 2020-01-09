Brutal Hockey, iOS platformuna özel çıkış yapan buz hokeyi oyunu. Hızlı tempolu, arcade, teke tek hokey aksiyon oyununda tek kural sayı bulmak. Spor türünü seviyorsanız, acımasız olanın kazandığı bu buz hokeyi oyununu kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Ufak boyutlu harika grafiklere sahip süper zevkli oynanış sunan bir spor oyunu Brutal Hockey. Üç kişiden oluşan bir takım kuruyor ve kendinizi sahaya atıyorsunuz. Buz hokeyi zaten sert bir spor ancak bu oyunda sertlik üst noktada. Sporcular birbirlerine ölümüne giriyor. Hatta kavgaya ne kadar karışırsanız kazanma şansınız o kadar yüksek. Hatta acımasızlık duygunuzu gösterebileceğiniz özel bir mod (endless mode) bile var. Bu arada online bir oyun değil. Yapay zekaya karşı oynuyorsunuz.

Brutal Hockey iOS Oyunu Özellikleri