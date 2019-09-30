Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Cafe Panic: Cooking Restaurant, hayalinizdeki kafe ve restoranları açarak işletmeciliğini yapabileceğiniz ve birbirinden lezzetli yemekler pişirerek müşterileri memnun etmek için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kusursuz bir şekilde tasarlanmış eşsiz bir mutfakta aşçılık yaparak kendi tariflerinizle lezzetli yemekler yapabileceğiniz ve zor beğenen müşterilere yemek servis edeceğiniz bu oyunda amaç, restoranınızı büyüterek yeni şubeler açmak ve dünyaca ünlü bir marka haline gelerek seviye atlamaktır. Fransa, İngiltere, Japonya, Rusya, Brezilya ve daha onlarca farklı ülkede restoran açarak tariflerinizi milyonlarca insana ulaştırabilir ve herkesin beğenisini kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde yüzlerce zorlu seviye, birbirinden güzel 120 farklı yemek tarifi ve farklı görünüme sahip onlarca müşteri karakteri bulunmaktadır. Ayrıca her türlü mutfak eşyası ve gıda malzemesi yer almaktadır.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynan Cafe Panic: Cooking Restaurant, sürükleyici özelliğe sahip eğlenceli bir aşçılık oyunudur.