Türlü entrikalarla mücadele ederek güzel kadınlarla aşk ilişkilerinde bulunabileceğiniz ve kendi ailenizi kurabileceğiniz Call me a Legend, simülasyon oyunları arasında bulunan ve hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, türlü politik oyunlarla mücadele ederek patronunuzu yenmek için tehlikeli görevler üstlenmek ve güzel kadınlarla ilişki kurarak eğlenceli anlar geçirmektir. Birbirinden hoş birçok kadınla ilişki içine girebilir ve hayatınızın kadınını bularak onunla evlenebilirsiniz. Mutlu bir aile kurarak, karınıza ve çocuklarına iyi bir hayat sunmak için türlü işlere girebilir ve size engel olmaya çalışan garip yaratıklara karşı mücadele edebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı kadın ve erkek karakteri yer almaktadır. Ayrıca ilginç görünümleri olan birçok farklı zombi karakteri bulunmaktadır. Kendi karakterinizi seçerek macera dolu bir serüvene atılabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.