Çanak Okey Extra, Facebook’ta 1 milyonu aşkın oyuncusu olan Canlı Çanak Okey oyununun mobil cihazlarda oynanabilir sürümü. Android ve iOS platformunda da en çok oynanan online okey oyunu olma özelliğini taşıyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz! İster Facebook hesabınızı bağlayıp Facebook arkadaşlarınızla birlikte ister giriş yapmadan, misafir hesabıyla oynayabileceğiniz gerçek okey oyunu.

Mobilde pişti, batak, tavla, okey oynamayı seven kişiler arasındaysanız Çanak Okey Extra oyununu indirmenizi isterim. iPhone/iPad’de dilediğiniz yerde keyifle oynayacağınız çanak kırmalı ve seviye ilerlemeli okey oyununda sadece gerçek kişilerin katıldığı masalar var. Çanak kırarak kazandığınız altınlarla masalara giriş yapıp gerçek okey severlerle birlikte sohbet ederek oynamanın keyfini sürüyorsunuz. Bu arada masalarda ünlülerle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. Unutmadan, turnuva ve etkinlikler de sizi bekliyor.