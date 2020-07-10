Car Master 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Kendi araba garajında harikalar yaratmaya ne dersin? Aracın gövdesini yenileyin, yıkayın, temizleyin ve boyasını seçip boyayın. Yani baştan sona her şey sizin elinizde. Eski gibi görünen fakat hala çalışabilir olan arabaları birer şahesere dönüştürün. Belki ileride bu mesleği yapmak isteyebilirsiniz.

Hayalinizdeki arabaları yaratmak için artık bir fırsatınız var. Ayrıca para kazandıkça garajınıza yeni arabalar ekleyebilirsiniz. Bu sayede her çeşit arabaya sahip olabilirsiniz. Bu yeni halleri herkesin dikkatini çekecek.

Her yeni seviyede onarım yeteneğinizi geliştirerek daha güzel işler ortaya koyabilirsiniz. Seviyeler arttıkça farklı arabaların kilidini açabilirsiniz. Bunun için oyunda ustalaşmaya bakın.

Tasarımı ve atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken Car Master 3D oyunu pratik oynanış şekli ile de çok seviliyor. Sizler de bu garaja sahip olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz.