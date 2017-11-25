Catan Universe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir masa oyunudur. Zorlu görevleri tamamlayıp liderlik koltuğuna oturabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Catan Universe, keyifli dakikalar sunan bir oyundur. Heyecan verici sahnelere sahip olan oyunda gerçek bir masa oyunu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafikleriyle ön plana çıkan oyunda gelişmiş taktiklerle ilerlemeli ve dikkatli olmalısınız. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda can sıkıntınızı geçirebiliyorsunuz. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda farklı keşifler de yapabiliyorsunuz. Eğer masa oyunlarını seviyorsanız Catan Universe oyununu mutlaka denemelisiniz. Catan Universe sizleri bekliyor.

Catan Universe oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.