Chase 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Chase 3D oyunu çok renkli grafiklere sahip aksiyon dolu serbest koşu oyunudur. Farklı atmosferiyle dikkat çeken oyunda sahip olduğunuz karakter kendinden boyut olarak büyük olan rakibinden hızlı davranıp bitiş çizgisine ulaşmalıdır.

Engelleri aş, altınları topla ve rakibinin seni yakalamasına izin verme. Çok hızlı koşmalısın. Rakibin seni yakalarsa bu senin sonun olur.

Bölümü tamamla ve bitiş çizgisindeki kıyafet partisine sen de katıl. Üstelik kazandığın altınlar sayesinde sen de farklı bir görünüm elde edebilirsin. 10' dan fazla görünümden birini seç ve karakterini istediğin gibi oluştur. Ama çok dikkatli olmalısın çünkü bu oyun göründüğünden daha zor ve seviyeler arttıkça zorlaşmaya devam ediyor.

Son derece zevkli ve eğlenceli bu koşu oyunu boş zamanlarınızı değerlendirmek için birebir. Siz de bu eğlenceli yarışmanın bir parçası olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.