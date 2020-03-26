Öğrenmek, kendini geliştirmek ve eğlenmek istiyorsan Chess Universe seni büyüleyecek. Oyun, yeni başlayan oyuncuları kendilerini geliştirip ustalaşmaları için yaratıcı bir şekilde motive edecek ve yönlendirecek şekilde tasarlandı.

Fischer'ın Krallığı'nı ziyaret et ve oyunu efsanelerden öğren. Satranç Akademisi'nde bulmacaları çöz ve oyununu geliştir. Sıralamada kendini diğer oyuncularla kıyasla. Eşsiz satranç avatarları ile görünümünü seç. Günlük satranç görevlerini tamamlayarak ilerleme kaydet.

Chess Universe sana ve satranç arkadaşlarına büyük bir eğlence sunuyor. Eğlenceye hemen katıl, bir sonraki Dünya Satranç Şampiyonu sen olabilirsin!