Clash of Blocks, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Boş zamanlaınızda güzel vakit geçirebileceğiniz rengarek grafilere sahip bir oyun. Oyununun amacı en çok yer kaplayacak şekilde ekranın herhangi bir yerine dokunmaktır. Dikkatli bir şekide oynamanız gereken oyunda onlarca zor bölüm yer alıyor. Oyunda becerilerinizi gösterebilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Clash of Blocks oyunundan zevk alacağınızı umuyorum. Clash of Blocks oyunu sizleri bekliyor.

Clash of Blocks oyununu ücretsiz olarak indirebiirsiniz.