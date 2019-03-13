Click Park: Idle Building Roller Coaster Game

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde oynanan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen Click Park, sıfırdan bir eğlence merkezi kurabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki lunaparkı inşa ederek müşterileri memnun etmek ve para kazanmaktır. Hızlı tren, balerin kız, çarpışan arabalar, gondol, korku tüneli, hayvan sirkleri ve daha onlarca farklı eğlence aracı ile parkınızı donatabilir ve dünya çapında ün yapmış bir eğlence merkezi inşa edebilirsiniz. Ziyaretçileri eğlendirerek para kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Böylece yeni karakterlerin ve eğlence araçlarının kilidini açarak, parkınızı daha da geniş bir alana yayabilirsiniz.

Mobil oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Click Park, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran eğlenceli bir oyundur. Sizde hiçbir ücret ödemeden bu oyuna sahip olabilir ve hayalinizdeki eğlence parkını inşa edebilirsiniz.