Cliff Drift, görselleri, sesleri, dinamikleriyle eski araba yarış oyunlarını hatırlatan süper eğlenceli bir mobil oyun. Geliştiricinin iOS platformunda da ücretsiz indirmeye oyunda bozuk arabaları tuzaklarla örülü pistlerde kaydırmaya çalışıyorsunuz. Yer yer boşlukların da olduğu engellerle dolu pistlerde araba kaydırmaya hazırlanın.

Zorlu araba yarışı oyunlarını seven eski nesil mobil oyunculara tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor CLIFF DRIFT. 100MB altı boyuta sahip olmasıyla hemen indirilebilen, düşük seviye grafikleriyle de her cihazda akıcı oynanış sunan Cliff Drift, saç baş yolduran mobil oyunlar arasında. Oyunda direksiyonunu istediğiniz yöne çeviremediğiniz, gaz fren kontrolünü sağlayamadığınız arızalı arabalarla drift yapmanız isteniyor. Direksiyonunu saat yönüne döndürebildiğiniz aracınızla hız kesmeden, engellere çarpmadan, boşluğa düşmeden gidebildiğiniz kadar gitmeye çalışıyorsunuz.