StreetPro APK, mobil cihazlar için oldukça kapsamlı olan bir araba sürme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android için araba sürme oyunları arasında yer alan StreetPro APK, içerisinde 30 farklı araç ve onlarca haritayı barındırmaktadır. Haritalardaki görevleri yapabilir, trafikte otomobil sürebilir ve araçlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. StreetPro oyunundaki araçlar, oldukça gerçekçi ve mekanik açıdan kullanışlıdır. Tüm parçalarla etkileşime girebilir ve araçları test parkurunda deneyebilirsiniz. .

StreetPro APK, her ne kadar grafik açısından ortalama bir yapıda olsa da diğer tüm özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Araçların özellikleri, etkileşim fazlalığı, özelleştirmeler, modlar, haritalar ve daha birçok özellikle birlikte farklı bölgelerde araba sürebilirsiniz.

Her aracın 4 adet kapısı ve 4 adet camı bulunmaktadır. Her kapıyı ve camı açabilir, araçtaki kontrol paneline erişebilir ve sürüş deneyiminizi daha gerçekçi hale getirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra aracınızdan inip etrafta dolaşabilir ve tekrar kapıyı açarak içeri girebilirsiniz.

StreetPro APK İndir

Araçlarınızı modifiye etmek istiyorsanız, görevleri tamamlayın ve para kazanın. Sadece görevler değil, oyun içerisindeki reklamları izleyerek de para kazanabilirsiniz. Siz de StreetPro APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir araba sürme deneyimi yaşayın!

Arabanın renklerini, neon ışıklarını, jantlarını, direksiyonunu, koltuklarını, süspansiyonunu, farlarını ve hatta plakasını bile istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, araç içi özelleştirme seçeneklerini kullanarak civciv, örümcek, kuş ve iguana gibi objeleri dekorasyon olarak eklemeniz mümkündür.

Özelleştirdiğiniz araçlarınızla birlikte drift modunda eğlenceli anlar yaşayabilir ve drift haritalarını deneyimleyebilirsiniz. Her haritaya göre farklı araç seçin ve parkurları tamamlayın.

StreetPro APK - Araba Sürme Oyunu Özellikleri