Coin Rush!, madeni para yuvarladığınız, hız ve dikkat gerektiren bölümler içeren eğlence dozu yüksek bir mobil oyun. Minimalist stil kaliteli görselli bağımlılık yapan mobil oyunların geliştiricisi Crazy Labs’in imzasını taşımasıyla iOS platformunda öne çıkan yapımda bozuk parayı kontrol altında tutarak tuzakları atlatmaya çalışıyorsunuz. Hareketli hareketsiz engellerle dolu platformlarda düşmemek için çok hızlı olmalısınız.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir ufak boyutlu beceri oyunu Coin Rush!’da bozuk para yuvarlıyorsunuz. Paranız engele çarpmadığı sürece yuvarlanmayı sürdürüyor. Size sadece iki yöne kaydırarak yuvarlanacağı yönü ayarlamak kalıyor lakin oyun bu kadar basit değil. Platformda karşınıza çıkan engellerden bazıları yaklaştığınızda harekete geçmeye başlıyor, bazıları da hareketsiz ancak yolunuzu daraltıyor. Uçuruma yuvarlanmadan tuzakları atlatmanız gerekiyor. Çivili toplar, balyozlar, gizli kapılar, dönen geçitler ve daha saymakla bitiremeceğim tuzak var. Tüm bunları atlatmayı başarır kendinizi kumbaraya sokarsanız çok daha zor bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Kaçıncı seviyede olduğunuzu ve kumbaraya ne kadar yaklaştığınızı hemen yukarıdaki ilerleme barından takip edebiliyorsunuz.