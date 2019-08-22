Collect Cubes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Collect Cubes, zorlu bölümleri tamamlayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek parmağınızla kontrol sağlıyorsunuz. Renkli blokları toplayarak puanlar kazandığınız oyunda amacınız bölümleri en kısa sürede tamamlamak. Farklı renkteki blokların da yer aldığı oyunda rengarenk bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Collect Cubes oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca Collect Cubes Türk bir şirket tarafından geliştirilip yayınlanan bir oyundur.

Collect Cubes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.