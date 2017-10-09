Color Twins, renkli noktaları eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone’da oynaması çok daha keyif veren oyunda üzerlerinde birden fazla renkte nokta olan mekanizmaları kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız o kadar yüksek puan elde edeceğiniz bu oyunla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Her yerde rahatlıkla oynanabilecek türde refleksleri test eden süper eğlenceli bir oyun olan Color Twins ile kesinlikle tanışmalısınız. 4 farklı yerde geçen 100 bölüm sunan bulmaca oyununda ekranın farklı noktalarından belli hızla gelen renkli noktaları yakalama görevini üstleniyorsunuz. Topları yakalamak için dilediğinizce döndürüp çevirebildiğiniz platformdaki renkli noktalara dikkat etmeniz yeterli. Her bölüm başında kaç top yakalamanız gerektiği belirtiliyor. İlerleyen bölümlerde karşılacağınız güçlendirici ve özel noktalardan sürprizi kaçmasın diye bahsetmek istemiyorum. İyi eğlenceler!