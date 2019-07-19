Construction Simulator 3 Lite

Construction Simulator 3 Avrupa'ya dönüyor: Avrupa kasabasını ünlü markaların resmi lisanslı araçlarıyla keşfedin. Caterpillar, Liebherr, CASE gibi orijinal araçların değişik ve zorlu kontratlarını üstlenin.

Köprü yapımı ve heyecan verici başka görevlerde sağlam ve derin temeller için, Liebherr LB28 sondaj kulesininin keyfini sürün! Oyunun birçok hayranının uzun zamandır beklediği bir başka özellik de kokpit gönümü. Artık Construction Simulator 3'ün keyfini araç içinden çıkarabilir ve kocaman makineleri kontrol etmenin nasıl birşey olduğunu ilk elden deneyim edin.

Çok miktarda araç sizi bekliyor. Yol yapım ve onarım projelerine Caterpillar, BOMAG gibi makineler ile meydan okuyun. MAN TGX kamyonunun direksiyonuna geçin ve yerel çakıl ocağını ya da malzeme tedarikçisini ziyaret edin ve Liebherr 150 EC-B 8 kule vinci ile yeni yükseklikleri keşfedin.



