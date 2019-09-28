Medeniyetinize başlayın ve onu ateşin keşfinden yıldızlara ve ötesine taşıyın. En iyi simülasyon oyununda tüm ekipmanlar hazır bulunuyor: medeniyet, binalar, kahramanlar, zaman yolculuğu ve bir kara delik topu.

Mistik bir taş bulduktan sonra medeniyetiniz büyük keşiflerin daha hızlı ve daha kuvvetli geldiğini göreceksin. Bu büyülü taş, ürettiğin enerjiyi emer ve zamanla ve uzayda, daha hızlı ve daha güçlü büyümek için paralel evrenlere seyahat etmeni sağlıyor.

Amacın Cosmos'u fethetmek ve taş gizemini ortaya çıkarmaktır!

Cosmos Quest Özellikleri